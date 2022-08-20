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Дальнее зарубежье 20.08.2022 11:00

МИД Португалии выступил против запрета россиянам на въезд в ЕС

Португальское правительство заявило об отрицательном отношении к идее запрета на выдачу виз россиянам в Евросоюз. Об этом представитель Министерства иностранных дел Португалии сообщил газете Eco.

"Главной целью санкционного режима должна быть "российская военная машина", но не российский народ", - сказал он.

Ранее Эстония, Финляндия, Латвия и Литва подняли тему запрета виз для россиян в страны Евросоюза. Против этой инициативы уже выступили Кипр и Греция.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, РОССИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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