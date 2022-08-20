NASA прорабатывает варианты сведения МКС с орбиты ранее 2030 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прорабатывает возможные варианты сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты ранее 2030 года, следует из текста запроса, опубликованного на сайте агентства о перспективных контрактах.
"Хотя штатный план предусматривает окончание работы МКС в конце 2030 года, правительство США требует, чтобы возможность свода (МКС - ИФ) с орбиты стала доступна как можно скорее для защиты от проблем, вызванных непредвиденными обстоятельствами, при которых станцию придётся свести раньше намеченной даты, а также могла быть использована после 2030 года в случае продления сроков миссии МКС", - говорится в тексте запроса.
В запросе управление указало перечень требований к потенциальным кандидатам на предоставление услуг, чтобы оценить на основе полученных от заинтересованных частных компаний ответов адекватность заявленных требований, а также возможность американской аэрокосмической отрасли спроектировать, разработать, создать и запустить космический корабль для сведения МКС с орбиты и обеспечения контролируемого вхождения станции в атмосферу.
Согласно перечню, корабль, который будет использован для затопления станции в океане, должен прибыть на неё по крайней мере за год до намеченной даты операции, чтобы обеспечить запас времени для проведения проверок и тестов корабля на орбите, должен быть способен к запуску к МКС в течение шести месяцев после экстренного запроса управления, должен иметь возможность стыковаться с передним портом модуля Harmony, должен предусматривать сценарии проведения операции, как при нахождении на станции экипажа, так и при его отсутствии, и иметь ряд характеристик для успешного сведения станции с орбиты.
NASA планирует узнать у компаний желаемый тип контракта, какие риски и трудности они ожидают при выполнении контракта, возможные сроки предоставления услуг, а также разъяснить ряд других деталей и услышать их пожелания и рекомендации.
В тексте подчёркивается, что запрос не предусматривает получения конкретных предложений от компаний, а нацелен на сбор информации для дальнейшего планирования.
В настоящий момент проект МКС предусматривает два варианта сведения орбиты: естественным путём - с помощью торможения об атмосферу, при этом вхождение станции в атмосферу будет неконтролируемым, и в результате проведения манёвров по снижению орбиты с помощью включения двигателей российских грузовых кораблей "Прогресс МС" и двигательной системы служебного модуля "Звезда".
31 января NASA опубликовало доклад о планах перехода с МКС на использование коммерческих космических станций, в нём отмечалось, что МКС будет сведена с низкой околоземной орбиты в результате ряда манёвров по ретроградной коррекции орбиты в январе 2031 года. Планируется, что после вхождения в атмосферу она будет затоплена на "кладбище космических кораблей" в южной части Тихого океана.
Новый посол Кувейта вручил замглавы МИД Азербайджана копии верительных грамот
ЕСПЧ отклонил очередное ходатайство Армении против Азербайджана
Туркменистан намерен присоединиться к транспортному коридору Север-Юг
Оператор ГТС Румынии заявил о готовности поставлять газ в Молдову
«Северный поток» полностью остановится на новую профилактику - с 31 августа до 2 сентября
В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19
Около 22 млн жителей полуострова Сомали грозит голод из-за засухи - ООН
Таиланд разрешит иностранным туристам продлевать срок пребывания в стране
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!
Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ