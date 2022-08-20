Обладательница рекорда по длине волос отрастила их до 33,5 метров

Женщина из Флориды (США) с самыми длинными волосами в мире отрастила их до 33,5 метров. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Шестидесятилетняя Аша Мандела установила рекорд по длине волос в 2009 году - 15,6 метров. Мандела утверждает, что начала отращивать свои локоны, когда переехала в Соединенные Штаты из Тринидада и Тобаго более 40 лет назад.
Она рассказала, что обычно носит свои волосы на тканевой перевязи, чтобы пряди не волочились по земле и не напрягали шею.
Муж Манделы, Эммануэль Чеге, профессиональный парикмахер, каждую неделю тратит несколько часов на уход за волосами жены. Чеге моет волосы Манделы раз в неделю, но для этого требуется до шести бутылок шампуня, а затем - двухдневный процесс сушки.
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