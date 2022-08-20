В варшавском аэропорту задержали 81-летнюю датчанку с героином на 0,5 млн долларов

81-летняя датчанка, путешествовавшая из Африки в Канаду, была арестована в аэропорту Варшавы по подозрению в незаконном хранении героина на сумму более 515 000 долларов США, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на официальные польские источники.
Таможенники аэропорта имени Фредерика Шопена решили проверить багаж женщины после того, как у них возникли подозрения относительно ее маршрута и беспокойного поведения. Пакеты с 5 кг героина были обнаружены под фальшивым дном чемодана.
Женщина, путешествовавшая из Малави и Кении через Доху и Варшаву, отрицала свой злой умысел и заявила, что члены её семьи передали ей чемодан с подарками для родственников в Канаде. Об этом сообщила Александра Скшинярц, пресс-секретарь прокуратуры в Варшаве.
Датчанка задержана на три месяца, и прокуратура начала расследование. По польскому законодательству ей грозит до 15 лет тюремного заключения за незаконное хранение наркотиков.
Официальные лица Дании подтвердили, что гражданка Дании была задержан в Польше, и заявили, что Министерство иностранных дел "оказывает консульскую помощь".
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