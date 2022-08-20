Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.08.2022 12:00

В варшавском аэропорту задержали 81-летнюю датчанку с героином на 0,5 млн долларов

81-летняя датчанка, путешествовавшая из Африки в Канаду, была арестована в аэропорту Варшавы по подозрению в незаконном хранении героина на сумму более 515 000 долларов США, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на официальные польские источники.

Таможенники аэропорта имени Фредерика Шопена решили проверить багаж женщины после того, как у них возникли подозрения относительно ее маршрута и беспокойного поведения. Пакеты с 5 кг героина были обнаружены под фальшивым дном чемодана.

Женщина, путешествовавшая из Малави и Кении через Доху и Варшаву, отрицала свой злой умысел и заявила, что члены её семьи передали ей чемодан с подарками для родственников в Канаде. Об этом сообщила Александра Скшинярц, пресс-секретарь прокуратуры в Варшаве.

Датчанка задержана на три месяца, и прокуратура начала расследование. По польскому законодательству ей грозит до 15 лет тюремного заключения за незаконное хранение наркотиков.

Официальные лица Дании подтвердили, что гражданка Дании была задержан в Польше, и заявили, что Министерство иностранных дел "оказывает консульскую помощь".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, НАРКОТИКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az