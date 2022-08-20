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Здравоохранение 20.08.2022 12:30

В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 14 марта превысил 40 тыс. случаев, госпитализированы более 3,4 тыс. человек, скончались 69 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 20 августа в РФ выявлено 40 010 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 450 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах Российской Федерации, снижение количества произошло в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ, уточнили там.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 37 609 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 тыс. 401. Похожие показатели, более 40 тыс. заразившихся за сутки, фиксировались 14 марта, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

При схожем уровне заболеваемости количество госпитализаций на 20 августа немного выше: 14 марта суточный прирост составил 41 тыс. 55 случаев, в больницы попали 2 тыс. 712 человек. Хотя, в целом, число госпитализированных за сутки пациентов в марте было больше, чем в настоящее время.

Смертность от COVID-19 также значительно ниже: 14 марта от коронавируса умерли 533 пациента, за минувшие сутки скончались 69 человек, накануне штаб сообщал о 65 умерших.

"Выздоровели за сутки 24 222 человека, или на 10,7% больше в сравнении с 19 августа", - уточняется в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 38 тыс. 665 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 тыс. 496 умерших и 18 млн 262 тыс. 530 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет. Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию, чтобы не заболеть.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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