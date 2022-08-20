Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Яогань-35", сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
"20 августа в 01:37 по местному времени (19 августа, в 21:37 по бакинскому времени) ракета-носитель "Чанчжэн-2D" стартовала с космодрома Сичан и вывела на намеченную орбиту четвёртую группу спутников ДЗЗ серии "Яогань-35", - говорится в сообщении CASC.
По данным корпорации, выведенные спутники будут использоваться преимущественно для проведения научных экспериментов, разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предупреждения природных катастроф и ликвидации их последствий.
Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.
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