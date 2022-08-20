Работы по проектированию филиала центра DOST в Шуше находятся на стадии завершения - Минтруда

На стадии завершения находятся работы по проектированию филиала центра DOST в Шуше. Об этом было заявлено на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, говорится в сообщении, в субботу размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что уже началась реализация программы DOST в Восточном Зангезуре и Карабахе. Так, в селе Агалы Зангиланского района в мае текущего года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был открыт первый пункт обслуживания Smart DOST.

В сообщении говорится, что услугами DOST по этой программе планируется охватить все освобожденные территории в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Р.Керимов