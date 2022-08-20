Ушел из жизни актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший роль Фили в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", скончался от инфаркта в Израиле на 65-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" его коллега, актриса Наталья Голубенцева.
"Мне сообщили, что Сергей скончался на 65-м году жизни. Находился в Израиле. Он болел онкологией, но скончался от инфаркта", - сказала Голубенцева в субботу.
Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по специальности "актер театра кукол", затем учился на режиссера в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).
С 1987 по 2014 год артист озвучивал персонажа Филю. В 2014 году он переехал в Израиль. С того времени Филю в "Спокойной ночи, малыши!" озвучивает Андрей Нечаев.
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