В Еврокомиссии приветствуют завершение усиленного надзора за экономикой Греции

Член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони распространил заявление, в котором приветствует выполнение Грецией своих политических обязательств перед Еврогруппой и выход страны из четырехлетнего усиленного надзора за ее экономикой.

"Благодаря самопожертвованию и стойкости народа, а также решимости властей Греция сегодня закрывает трудную главу в своей долгой и славной истории", - говорится в коммюнике еврокомиссара, опубликованном в субботу в Брюсселе.

По его словам, "Греция эффективно провела ключевые реформы для укрепления своей экономики и государственных финансов". Джентилони считает, что усилия Афин тем более похвальны, что этот период был отмечен "двумя серьезными внешними потрясениями": пандемией COVID-19 и событиями в Украине.

Он пообещал, что Еврокомиссия продолжит поддерживать Грецию на следующем этапе ее экономического развития.

"Прекращение усиленного надзора за Грецией также знаменует собой символическое завершение самого сложного периода, который пережила еврозона. Кризис суверенного долга, который определил первые годы предыдущего десятилетия, стал для нашего союза суровым уроком", - подчеркнул член ЕК.

Джентилони указал на то, что в дальнейшем странам ЕС также потребуются солидарность и единство, пока их экономики "плывут по мутным водам".

В 2010 году произошел долговой кризис Греции. Страна 23 апреля 2010 года официально запросила финансовую поддержку Евросоюза, чтобы избежать банкротства. Афины получили от Брюсселя три пакета финансовой помощи в 2010, 2012 и 2015 годах.

Через три года самые острые последствия кризиса были преодолены. В августе 2018 года завершилась программа финансирования Греции кредиторами. При этом был установлен усиленный надзор за экономической политикой Афин.