Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.08.2022 14:54

В Еврокомиссии приветствуют завершение усиленного надзора за экономикой Греции

Член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони распространил заявление, в котором приветствует выполнение Грецией своих политических обязательств перед Еврогруппой и выход страны из четырехлетнего усиленного надзора за ее экономикой.

"Благодаря самопожертвованию и стойкости народа, а также решимости властей Греция сегодня закрывает трудную главу в своей долгой и славной истории", - говорится в коммюнике еврокомиссара, опубликованном в субботу в Брюсселе.

По его словам, "Греция эффективно провела ключевые реформы для укрепления своей экономики и государственных финансов". Джентилони считает, что усилия Афин тем более похвальны, что этот период был отмечен "двумя серьезными внешними потрясениями": пандемией COVID-19 и событиями в Украине.

Он пообещал, что Еврокомиссия продолжит поддерживать Грецию на следующем этапе ее экономического развития.

"Прекращение усиленного надзора за Грецией также знаменует собой символическое завершение самого сложного периода, который пережила еврозона. Кризис суверенного долга, который определил первые годы предыдущего десятилетия, стал для нашего союза суровым уроком", - подчеркнул член ЕК.

Джентилони указал на то, что в дальнейшем странам ЕС также потребуются солидарность и единство, пока их экономики "плывут по мутным водам".

В 2010 году произошел долговой кризис Греции. Страна 23 апреля 2010 года официально запросила финансовую поддержку Евросоюза, чтобы избежать банкротства. Афины получили от Брюсселя три пакета финансовой помощи в 2010, 2012 и 2015 годах.

Через три года самые острые последствия кризиса были преодолены. В августе 2018 года завершилась программа финансирования Греции кредиторами. При этом был установлен усиленный надзор за экономической политикой Афин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГРЕЦИЯ, ЭКОНОМИКА


Похожие новости


В ЕС выразили обеспокоенность задержанием Ираном греческих танкеров ЕС призвал Турцию уважать суверенитет греческих островов Во избежание кризиса с мигрантами Афины призывают ЕС помочь соседям Афганистана ЕС помогает Греции и другим странам региона тушить лесные пожары Греция подделала статистические материалы, чтобы вступить в еврозону - Юнкер Премьер Греции считает выход своей страны из кризиса успехом солидарности и сотрудничества ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az