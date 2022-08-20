В результате пожаров на севере Азербайджана сгорело около 5 тыс. га земли - МЧС

Взяты под контроль пожары у сел Даг Гучшу Сиязанского и Гошабулаг Губинского районов Азербайджана, сообщили в субботу в МЧС страны.
В ведомстве отметили, что в операции по тушению пожаров задействованы сотрудники ряда госорганов, самолет-амфибия Бе-200ЧС и вертолеты.
Противопожарные мероприятия проводятся в условиях сложного горного рельефа, ликвидации очагов возгорания препятствует жаркая и ветреная погода, добавили в министерстве.
Согласно МЧС, с 15 августа в результате пожаров в северном регионе Азербайджана сгорело около 5 тысяч гектаров.
Р.Керимов
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