Сотрудники британских железных дорог проводят забастовку

Масштабная забастовка железнодорожников проходит в субботу в Великобритании: участники акции требуют повышения зарплат, сообщают британские СМИ.

Из-за забастовки в стране по расписанию ходит лишь примерно пятая часть поездов. Это - серьезная проблема для тех жителей, которые направляются в отпуск, а также - для многочисленных футбольных фанатов, планировавших в субботу съездить на матч.

Забастовку организовали ряд профсоюзов. Они требуют пересмотреть зарплаты с учетом существенного роста цен в Великобритании. До сих пор в правительстве страны отказывались идти навстречу бастующим.

Железнодорожники уже проводили акцию протеста в Великобритании в четверг, а в пятницу бастовали сотрудники лондонского метро.