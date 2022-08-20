В Азербайджане второй день подряд зафиксировали нулевую смертность от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 468 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 807 тыс. 984, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 499 случаев.

Второй день подряд за сутки не выявлено летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 784 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 794 тыс. 621 человек (+ 396 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 579 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 120 тестов на коронавирус против 3 тыс. 438 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 116 тыс. 736 тестов на COVID-19.

Р.Керимов