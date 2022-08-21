В России возбудили уголовное дело по факту убийства дочери Александра Дугина

По факту подрыва автомобиля дочери философа Александра Дугина Дарьи, в результате которого она скончалась, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СКР в своем телеграм-канале.
" 20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автодороге сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена - это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжается осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.
Следствием прорабатываются все возможные версии совершения преступления, информировали в СКР.
Ранее "сообщалось, что в субботу Александр Дугин и его дочь Дарья присутствовали на патриотическом фестивале "Традиция", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Одинцовской администрации.
Планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе, однако Дарья уехала на автомобиле одна.
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