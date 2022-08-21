Десятки человек погибли при захвате отеля в Сомали

В результате захвата отеля Hayat в сомалийской столице Могадишо погибли не менее 30 человек, десятки получили ранения, сообщило местное издание Somali Guardian.

По данным других СМИ, число погибших - не менее 40, раненых - 70 человек.

Боевики сомалийской "Аш-Шабаб" в пятницу вечером ворвались в отель после детонации у входа в здание двух начиненных взрывчаткой автомашин.

Осада отеля силами правопорядка и сомалийским спецназом продолжалась до ночи на воскресенье. По неподтвержденным сообщениям местных журналистов, в ходе операции по освобождению отеля по части здания были нанесены удары с помощью беспилотников, в штурме приняли участие подготовленные в США и Турции бойцы сил специального назначения Сомали.

По последним данным СМИ, здание отеля удалось освободить от боевиков, они уничтожены, однако официальная информация властей об этом, как и о числе жертв, пока не поступала.