Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей в ДТП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате ДТП.

«Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Газиантеп-Низип.

От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаю исцеления пострадавшим», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы государства.

Р.Керимов