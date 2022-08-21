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Внешняя политика 21.08.2022 10:53

Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей в ДТП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате ДТП.

«Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Газиантеп-Низип.

От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаю исцеления пострадавшим», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы государства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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