Количество случаев COVID-19 в мире превысило 595 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 595 млн 677 тыс. 66, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 452 тыс. 769 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 93 млн 634 тыс. 408 и 1 млн 41 тыс. 141.
Индия - 44 млн 339 тыс. 429 и 527 тыс. 332.
Бразилия - 34 млн 264 тыс. 237 и 682 тыс. 358.
Франция - 34 млн 535 тыс. 255 и 154 тыс. 541.
Германия - 31 млн 808 тыс. 179 и 146 тыс. 504.
Великобритания - 23 млн 675 тыс. 485 и 187 тыс. 731.
Италия - 21 млн 630 тыс. 998 и 174 тыс. 659.
Южная Корея - 22 млн 240 тыс. 331 и 26 тыс. 44.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 830,2. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 163, Франции - 2 тыс. 341, Германии - 1 тыс. 737, Великобритании - 2 тыс. 724, Италии - 2 тыс. 898, Южной Корее - 507. Сведения по США отсутствуют.
За время пандемии в мире сделали 12 млрд 66 млн 538 тыс. 586 инъекций вакцин против COVID-19.
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