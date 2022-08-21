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СМИ сообщили о попытке США успокоить Израиль в связи с возможным восстановлением СВПД

Белый дом пытается заверить Израиль, что США не идут на новые уступки на переговорах с Ираном по атому, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники двух стран.

"Мы можем быть ближе к заключению сделки, чем это было две недели назад, но результат остается непредсказуемым, поскольку сохраняются некоторые противоречия. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным", - сообщил порталу представитель Белого дома на условиях анонимности.

Axios сообщает, что глава Совета нацбезопасности Израиля Эяль Хулата встретится со своим американским коллегой Джейком Салливаном 23 августа в американской столице.

Отмечается, что израильские официальные лица "ожидают от США продолжение жестких переговоров".

"Нас эти заверения (Вашингтона - ИФ) не успокаивают, мы крайне обеспокоены", - заявил один из них.

Портал напоминает, что Израиль выступает против восстановления ядерного соглашения по иранскому атому.

Как сообщил ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, Иран направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении СВПД.

Он заявил журналистам, что "Иран настроен на то, чтобы заключить соглашение, если будут соблюдаться его красные линии и права".

Он отметил, что "США недавно проявили гибкость в отношении двух из трех оставшихся вопросов, но это должно быть изложено в письменной форме".

Газета Politico ранее сообщала, что Евросоюз на переговорах по СВПД внес предложение ослабить санкции против КСИР. В то же время, спецпосланник США по Ирану Роб Мэлли заявил изданию, что Вашингтон не меняет свои стандарты или правила, когда дело доходит до применения санкций.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран официально отказался от требования отмены санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления ядерного соглашения по иранскому атому.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Переговоры были прерваны в марте и возобновлены в августе.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СВПД


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