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Дальнее зарубежье 21.08.2022 12:00

В Албании задержали россиян и украинца по подозрению в шпионаже

Двое граждан России - мужчина и женщина - задержаны в Албании, сообщило албанское министерство обороны.

В сообщении утверждается, что они и один украинец пытались проникнуть на военный завод и сделать фотографии.

"Три человека с паспортами России и Украины пытались проникнуть на завод", - сообщили в министерстве, они были задержаны.

В сообщении говорится, что при попытке остановить иностранцев два охранника предприятия "получили ранения".

Как сообщают СМИ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что эти три человека "подозреваются в шпионаже".

Как сообщает портал Albanian Daily news, директор завода Лоренц Зани уточнил, что в процессе задержания между иностранцами и охраной произошло столкновение. Пытавшиеся проникнуть на территорию завода применили спрей, от которого пострадали двое солдат. Охрану предприятия завода осуществляет албанская армия.

По сообщениям СМИ, с российскими паспортами были задержаны 23-летний Михаил Зорин и 33-летняя Светлана Тимофеева.

Все задержанные находятся в полицейском участке города Элбасана. Начато расследование, его ведут совместно прокуратура и секретные службы страны и армии, сообщает портал.

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Тэги: АЛБАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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