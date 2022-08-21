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Дальнее зарубежье 21.08.2022 13:35

Не менее 50 человек погибли на севере и востоке Индии из-за наводнений и оползней

По меньшей мере, 50 человек стали жертвами наводнений и оползней, которые вызвали муссонные ливни на севере и востоке Индии, сообщают в воскресенья западные СМИ.

В частности, в штате Уттаракханд погибли четыре человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.

В штате Джаркханд на востоке страны разлилась река Налкари и унесла пятерых жителей, тела четырех их них впоследствии нашли. В соседнем штате Одиша на фоне непрекращающихся дождей властей зафиксировали гибель шестерых человек.

Также в Одише ненастье затронуло 800 тыс. человек, тысячам жителей пришлось покинуть дома. Дожди привели к перебоям в подаче электроэнергии и работе водопровода, повредили дороги.

СМИ напоминают, что ранее в этом месяцев метеорологи предсказывали выпадение средней нормы осадков в Индии в сезон муссонов в августе и сентябре. Таким образом, в Индии, обладающей третьей по величине экономике Азии, ожидали хороший урожай. На долю сельского хозяйства приходится 15% индийской экономики, и от него зависит благополучие более половины из свыше чем 1,3 млрд населения страны.

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Тэги: ИНДИЯ, МУССОН, НАВОДНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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