Китай будет искусственно вызывать дожди для защиты урожая от засухи

Власти КНР на фоне аномальной жары собираются сохранить урожай, вызвав искусственным образом дожди, передает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на министерство сельского хозяйства Китая.

"На сайте ведомства, возглавляемого министром Тан Жэньцзяном, говорится, что власти постараются увеличить объем осадков за счет засева облаков - введения туда особых химических веществ, а также будут опрыскивать сельскохозяйственные культуры водоудерживающей добавкой, которая ограничит испарение влаги с них", - сообщает агентство.

При этом Тан Жэньцзянь заявлял, что в ближайшие 10 дней являются крайне важными для сохранения урожая на юге КНР.

По данным AP, Китай переживает самое жаркое лето с того момента, как 61 год назад власти начали наблюдение за такими природными явлениями.

Власти провинции Сыучань и соседней Хубэй сообщали, что жара погубила тысячи гектаров сельскохозяйственных культур и нанесла ущерб урожаю на миллионах гектар. Накануне администрация провинции Хубэй объявила о чрезвычайной ситуации с засухой и о начале выдачи гуманитарной помощи. В провинции Сычуань 819 тыс. человек не хватает питьевой воды.

AP уточняет, что сокращение объемов урожая в КНР будет иметь глобальное значение и усилит инфляцию в США и Европе.

Тем временем в воскресенье управляющие заводов в Сычуани, производящих солнечные панели, микрочипы и прочие промышленные товары, ожидают, смогут ли возобновить работу после шестидневного простоя. Ранее на заводах пришлось приостановить производство из-за нехватки воды, которая используется при генерации электроэнергии. Так, 80% электроэнергии в провинции вырабатывают ГЭС, а власти отмечали, что уровень воды в резервуарах упал до половины от нормального. В Сычуани ввели различные меры экономии электричества.

В понедельник сообщалось, что в Ухани - ключевой точке слежения за Янцзы - специалисты зафиксировали уровень реки на отметке в 17,54 м, то есть на шесть метров ниже, чем средние показатели за предыдущие годы. Также речь идет о самом низком уровне воды в реке с момента начала записи таких данных - с 1865 года.

Высокие температуры держатся на юге Китая с июля. Многие страны Европы, включая Британию, Францию, ФРГ и Испанию, также переживают аномальную жару и засуху.