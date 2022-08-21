Политолог объяснил решение Еревана открыть три пункта пропуска на границе с Азербайджаном

Азербайджанский политолог, депутат Милли меджлиса (парламента) Расим Мусабеков объяснил решение армянской стороны открыть три контрольно-пропускных пункта пропуска на границе с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что служба национальной безопасности (СНБ) Армении представила в правительство проект решения о создании новых трех контрольно-пропускных пунктов пропуска на границе с Азербайджаном.

В опубликованном на сайте правовой документации правительства Армении проекте решения указывается, что будут открыты три контрольно-пропускных пункта пропуска - «Сотк» - «Кельбаджар», «Ерасх» - «Садарак», «Караундж» - «Эйвазлы». Все КПП предназначены для автомобильного сообщения.

Ожидается, что решение будет принято на следующем заседании правительства 25 августа.

«Очевидно, что Ереван постарается представить эти действия в качестве шага в сторону нормализации ситуации на армяно-азербайджанской границе, подготовки к ее будущему открытию. В действительности, из-за отсутствия мирного договора, дипломатических отношений переход границы гражданами Азербайджана и Армении пока невозможен. Однако пограничным переходом Ерасх-Садарак могут воспользоваться граждане Ирана, которые едут в Армению на личных автомобилях. Ведь дорога через Нахчыван в Ереван вдвое короче и намного комфортнее, чем добираться по горным дорогам через Мегри и Зангезур», - написал Мусабеков в фейсбуке.

Политолог продолжил, что «10 км автомобильной дороги на трассе Кафан-Горис» в районе села Шурнуху контролируется азербайджанскими пограничниками, таможенниками, по ней проезжают иранские и армянские автомобили. «Коль есть азербайджанский контрольно-пропускной пункт, установление соответствующего армянского поста вполне логично. Он должен контролировать переход собственных граждан и иранских граждан и якобы предотвратить незаконное проникновение», - отметил он.

Что же касается пункта «Сотк» («Кельбаджар»), то здесь на золотом прииске ежедневно непосредственно в пограничной полосе работают армянские граждане и персонал собственника прииска, российской компании GeoProMining, заметил Мусабеков. «В годы армянской оккупации Зод (Сеюдлю - ИФ-Аз) находился в глубоком тылу, и необходимости в пограничном пункте не было. После того, как три четверти прииска перешли под контроль Азербайджана, и здесь встали наши пограничники, Армения вынуждена была развернуть собственную пограничную инфраструктуру. Но не для перехода границы, а контроля над собственными гражданами, работающими в приграничной полосе», - написал Мусабеков.

Р.Ахмедов