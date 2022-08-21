Премьер Японии заболел COVID-19

Премьер Японии Фумио Кисида заболел COVID-19, сообщает в воскресенье NHK.
По данным секретариата кабинета министров Японии, накануне вечером у премьера наблюдалась небольшая температура и кашель. ПЦР-тест, сделанный утром в воскресенье, показал наличие COVID-19 у Кисиды.
Премьер в настоящее время находится в своей официальной резиденции. Подробности того, как Кисида заразился коронавирусом, пока неизвестны.
По информации NHK, 65-летний премьер с 15 августа находился в отпуске и должен был вернуться к исполнению рабочих обязанностей 22 августа. Однако теперь он рассматривает возможность вести работу в дистанционном режиме.
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