Премьер Японии заболел COVID-19

Премьер Японии Фумио Кисида заболел COVID-19, сообщает в воскресенье NHK.

По данным секретариата кабинета министров Японии, накануне вечером у премьера наблюдалась небольшая температура и кашель. ПЦР-тест, сделанный утром в воскресенье, показал наличие COVID-19 у Кисиды.

Премьер в настоящее время находится в своей официальной резиденции. Подробности того, как Кисида заразился коронавирусом, пока неизвестны.

По информации NHK, 65-летний премьер с 15 августа находился в отпуске и должен был вернуться к исполнению рабочих обязанностей 22 августа. Однако теперь он рассматривает возможность вести работу в дистанционном режиме.