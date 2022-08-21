Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 21.08.2022 17:40

В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на четверть

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 585 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 808 тыс. 569, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 468 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла на четверть.

За минувшие сутки скончался один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 785 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 795 тыс. 110 человек (+ 489 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 674 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 700 тестов на коронавирус против 3 тыс. 120 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 120 тыс. 436 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане второй день подряд зафиксировали нулевую смертность от COVID-19 В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 23,3%, смертность снизилась до нуля В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19 За минувшие сутки в Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19 В Азербайджане за сутки умерли 5 больных COVID-19 Количество случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 800 тыс.

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az