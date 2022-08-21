В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на четверть

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 585 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 808 тыс. 569, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 468 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла на четверть.
За минувшие сутки скончался один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 785 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 795 тыс. 110 человек (+ 489 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 674 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 700 тестов на коронавирус против 3 тыс. 120 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 120 тыс. 436 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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