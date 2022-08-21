В Ригу прибыли корабли ВМФ США

Корабль ВМФ США "USS Arlington" и десантный корабль "USS Gunston Hall" с 22-м экспедиционным подразделением морской пехоты прибыли в субботу в Ригу в рамках запланированного визита, сообщили в отделе прессы и культуры посольства США в Латвии.
Как отметили в посольстве, визит американских военных кораблей является подтверждением тесных и длительных взаимоотношений между США и Латвией, а также подчеркивает растущее взаимодействие между США и союзниками по НАТО, информирует агентство BNS.
Во время визита на борту "USS Arlington" будут приняты сотрудники посольства США, а "USS Gunston Hall" проведет экскурсии для работников посольства и должностных лиц Латвии. Для американских военнослужащих организованы экскурсии по Старой Риге и Гауйскому национальному парку.
В июле Ригу также посетил американский корабль-эсминец "USS Arleigh Burke".
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