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Кипр купит у Израиля комплексы ПРО «Железный купол»

Власти Кипра начали процесс приобретения у Израиля комплексов ПРО "Железный купол", передает в воскресенье The Jerusalem Post.

Так, по данным греческих СМИ, Кипр и Израиль уже подписали соглашения в рамках этой сделки. Однако сколько батарей ПРО приобретет Кипр, и когда они прибудут на остров, не сообщается.

СМИ поясняют, что кипрские власти будут использовать эти комплексы ПРО против потенциальных угроз со стороны Турции, включая беспилотники, которые могут запустить как с северной части Кипра, так и с турецкой территории.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года.

The Jerusalem Post напоминает, что поскольку ПРО "Железный купол" является совместной разработкой Израиля и США, для ее продажи требуется одобрение обеих стран. Ранее поступали сообщения о планах продавать ПРО Украине, ОАЭ, Саудовской Аравии, однако эта информация не подтверждалась. Сами США приобрели две батареи "Железного купола" в 2019 году.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КИПР, ПРО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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