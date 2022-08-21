Патрушев обсудит с коллегами из АСЕАН проблемы безопасности в АТР

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в режиме видеосвязи примет участие в консультациях с представителями АСЕАН, курирующими вопросы безопасности, сообщил Совбез РФ в воскресенье. "Состоится обмен мнениями по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и имеющимся вызовам", - говорится в сообщении пресс-службы СБ РФ.

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