В Могадишо 106 человек освободили из захваченного отеля

Силы безопасности Сомали освободили из захваченного отеля Hayat в столице страны Могадишо 106 человек, включая женщин и детей, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Арабийя".

Число погибших в результате нападения составляет не менее 12 человек, в основном мирных жителей, утверждает телеканал.

Боевики "Аш-Шабаб" в пятницу вечером ворвались в отель после подрыва у входа в здание двух начиненных взрывчаткой автомашин.

По сообщениям местных журналистов, в операции по освобождению отеля были задействованы ударные беспилотники.

Отмечается, что во время захвата в этом отеле находились известные в стране политики и члены парламента.