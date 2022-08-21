Вучич заявил о намерении продолжить защищать интересы сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями косовской администрации в Брюсселе обратился с призывом к НАТО, военнослужащие которой в рамках сил КФОР обеспечивают миротворческую миссию в Косово, выполнять свои функции и обеспечить безопасность косовских сербов.
"В ваших силах сделать так, чтобы бандиты не перешли через реку Ибар (севернее реки Ибар расположены сербские общины края Косово и Метохии). Для вас проблема - это баррикады, но не преступные решения", - сказал Вучич на пресс-конференции, трансляцию которой вел сербский телерадиоканал РТС.
По его словам, ключевое послание косовским сербам заключается в следующем: "Мы будем оберегать наших людей от преследований и погромов, как бы того не желала НАТО". "Сейчас косовская администрация особенно полна решимости изгнать сербов из Косово и Метохии как последнюю кость в горле", - отметил Вучич.
По его словам, "Приштина отвергает все, что предлагают сербы, у косовских властей две цели - упразднение сербских институтов в Косово и преследование сербов".
Между тем Вучич подчеркнул, что если изгнание сербов из Косово не прекратится, то сербские представители покинут административные институты края.
"Представители косовских сербов сообщили мне, что если изгнание сербов из Косово не прекратится, то в последующие месяцы сначала политики, представляющие интересы косовских сербов, покинут административные структуры края, а до конца сентября уйдут полицейские и сотрудники юридических структур", - сказал Вучич. "Сербы более не желают быть чьими-либо заложниками", - отметил президент Сербии.
Ранее в воскресенье Вучич провел в Белграде встречу с представителями косовских сербов.
В четверг в Брюсселе Вучич встретился с представителями властей Косово и ЕС. Тот день переговоров он назвал сложным. "Сложный день для нас, для всех граждан Сербии и всей нашей страны. Я не могу сказать, что он завершился успешно, но от каких-либо комментариев я воздержусь. Я продолжу бороться за мир и стабильность", - сказал он тогда, отметив, что надежда есть лишь на чудо.
Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.
В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила на месяц введение запретительных мер в отношении автовладельцев с номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.
Ранее Европейская внешнеполитическая служба предупредила, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.
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