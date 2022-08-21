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Внешняя политика 21.08.2022 21:38

Сербия сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана

Сербия сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана, заявили в канцелярии главы сербского государства Александра Вучича по итогам воскресного телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», Вучич обратился к Алиеву за помощью в обеспечении достаточным количеством электроэнергии, и глава азербайджанского государства откликнулся на эту просьбу, рассказав об одобрении межгосударственного соглашения о покупке Сербией электроэнергии из Азербайджана на выгодных условиях.

В ходе разговора, проведенного по инициативе сербской стороны по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Сербией и Азербайджаном, были обсуждены конкретные предложения по продолжению сотрудничества, а также вопросы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении.

Главы государств сошлись во мнении, что за четверть века Сербия и Азербайджан наладили хорошее сотрудничество, а отношения Белграда и Баку достигли уровня стратегического партнерства.

Вучич подчеркнул, что Белград намерен и впредь продолжать развивать отношения с Баку, основанные на дружбе и взаимопонимании.

Он призвал своего азербайджанского коллегу как можно скорее посетить Сербию, чтобы совместными усилиями, «придать импульс сотрудничеству, особенно в таких сферах как энергетика и сельское хозяйство».

Вучич поблагодарил Азербайджан за уважение территориальной целостности и суверенитета Сербии и отметил, что Белград твердо привержен уважению международного права и неприкосновенности границ всех членов ООН, говорится в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: СЕРБИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РАЗГОВОР, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ


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