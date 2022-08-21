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Дальнее зарубежье 21.08.2022 23:59

Свыше 20 человек погибли при захвате отеля в Могадишо

По меньшей мере 21 человек погиб в результате захвата отеля Hayat в сомалийской столице Могадишо, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Арабийя".

"В Минздраве на данный момент подтвердили гибель 21 человека и ранение 117 человек", - передаёт "Аль-Арабийя" слова министра здравоохранения Сомали Али Хаджи Адана.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

По данным телеканала, нападение произошло в пятницу вечером и продолжается уже около 30 часов.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Сомали освободили из отеля в Могадишо 106 человек, включая женщин и детей.

Боевики "Аш-Шабаб" ворвались в отель после подрыва у входа в здание двух начиненных взрывчаткой автомашин.

По сообщениям сомалийских журналистов, в операции по освобождению отеля были задействованы ударные беспилотники.

Отмечается, что во время захвата в этом отеле находились известные в стране политики.

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Тэги: СОМАЛИ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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