Во Франции больше нельзя рекламировать ископаемые энергоносители, кроме газа

Во Франции, начиная с понедельника, запрещено рекламировать ископаемые энергоносители, сообщает "Фигаро".

На газ такое правило распространится с 30 июня 2023 года.

"Мера, принятая в 2021 году в рамках закона о климате, вступает в силу и будет касаться нефтепродуктов, энергии, получаемой из угля и углеродсодержащего водорода. В то же время газ пользуется временным исключением, и его реклама будет разрешена до 30 июня 2023 года", - объясняет издание.

Это исключение связано с тем, чтобы соответствовать европейскому законодательству, по которому действие регулируемого тарифа на продажу газа прекращается 30 июня 2023 года, уточняет газета.

Следующий этап в упорядочении рекламы, затрагивающей энергетику, начнется 1 января 2023 года. Предприятиям запретят заявлять, что их продукция произведена при соблюдении принципа "углеродной нейтральности". Цель: избежать со стороны компаний "гринвошинга" - маркетинга, вводящего потребителей в заблуждение относительно экологической чистоты производства их товаров.

"Фигаро" отмечает, что этот постепенный запрет на рекламу ископаемых энергоносителей отражает рекомендации Гражданского конвента по климату, созванного по инициативе президента Эмманюэля Макрона в период его предыдущего мандата главы государства. Конвент призывал к еще более радикальному запрету, "чтобы все продукты, оказывающие сильное воздействие на окружающую среду, исчезли со всех рекламных носителей", напоминает издание.