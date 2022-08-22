Во Франции больше нельзя рекламировать ископаемые энергоносители, кроме газа

Во Франции, начиная с понедельника, запрещено рекламировать ископаемые энергоносители, сообщает "Фигаро".
На газ такое правило распространится с 30 июня 2023 года.
"Мера, принятая в 2021 году в рамках закона о климате, вступает в силу и будет касаться нефтепродуктов, энергии, получаемой из угля и углеродсодержащего водорода. В то же время газ пользуется временным исключением, и его реклама будет разрешена до 30 июня 2023 года", - объясняет издание.
Это исключение связано с тем, чтобы соответствовать европейскому законодательству, по которому действие регулируемого тарифа на продажу газа прекращается 30 июня 2023 года, уточняет газета.
Следующий этап в упорядочении рекламы, затрагивающей энергетику, начнется 1 января 2023 года. Предприятиям запретят заявлять, что их продукция произведена при соблюдении принципа "углеродной нейтральности". Цель: избежать со стороны компаний "гринвошинга" - маркетинга, вводящего потребителей в заблуждение относительно экологической чистоты производства их товаров.
"Фигаро" отмечает, что этот постепенный запрет на рекламу ископаемых энергоносителей отражает рекомендации Гражданского конвента по климату, созванного по инициативе президента Эмманюэля Макрона в период его предыдущего мандата главы государства. Конвент призывал к еще более радикальному запрету, "чтобы все продукты, оказывающие сильное воздействие на окружающую среду, исчезли со всех рекламных носителей", напоминает издание.
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