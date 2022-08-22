Инфляция в Великобритании достигнет 18,6% в январе 2023г в связи с подъемом цен на газ - Citi

Инфляция в Великобритании достигнет максимальных с 1979 года 18,6% в январе 2023 года в связи с подъемом цен на газ, полагают эксперты Citi.

Согласно прогнозу банка, потолок счета за электроэнергию для среднего британского домохозяйства в январе будет повышен до 4,567 тыс. фунтов стерлингов ($5,39 тыс.) в год, а в апреле - до 5,816 тыс. фунтов в год. В настоящее время он составляет 1,971 тыс. фунтов в год, отмечает газета Financial Times.

"Мы ожидаем, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут пикового уровня - более 18% в январе", - говорит главный экономист Citi по Великобритании Бенджамин Набарро.

Таким образом, инфляция будет максимальной со времен нефтяного кризиса 1979 года, когда ее уровень поднимался до 17,8%.

Столь высокая инфляция резко сократит покупательную способность британцев и усилит экономический спад, а также подтолкнет Банк Англии к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, отмечает Набарро.

Оптовые цены на газ в Великобритании и других европейских странах резко выросли за последние месяцы, в связи с чем и другие эксперты пересмотрели прогнозы инфляции в стране. Так, Goldman Sachs и EY ожидают, что инфляция в Британии ускорится как минимум до 15% в начале следующего года, а Банк Англии прогнозирует ее усиление более чем до 13% к концу текущего года.

В июле потребительские цены в стране выросли на 10,1% в годовом выражении.

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem в пятницу объявит новый потолок для счетов на электроэнергию, и большинство аналитиков ожидает его повышение более чем на 75% по сравнению с текущим уровнем - до 3,5 тыс. фунтов в год.