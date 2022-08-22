В Азербайджане за сутки зафиксировано 8 летальных исходов от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 144 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 808 тыс. 713, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 585 случаев.

За минувшие сутки скончались 8 человек (накануне был зафиксирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 793 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 795 тыс. 222 человек (+ 112 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 698 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 280 тестов на коронавирус против 3 тыс. 700 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 122 тыс. 716 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков