В Азербайджане за сутки зафиксировано 8 летальных исходов от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 144 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 808 тыс. 713, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 585 случаев.
За минувшие сутки скончались 8 человек (накануне был зафиксирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 793 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 795 тыс. 222 человек (+ 112 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 698 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 280 тестов на коронавирус против 3 тыс. 700 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 122 тыс. 716 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
Упрощены визовые процедуры для иностранцев, желающих посетить Азербайджан в период проведения ЧМ по футболу в Катаре
ВС Азербайджана нейтрализовали 1318 мин на высотах Учдик-Гырхгыз-Сарыбаба в Лачинском районе
Сербия сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана
Eni и TotalEnergies открыли новое месторождение газа на шельфе Кипра
Инфляция в Великобритании достигнет 18,6% в январе 2023г в связи с подъемом цен на газ - Citi
Банки-агенты АИКГФ за 7 месяцев увеличили ипотечное кредитование на 2%
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
Промышленность Эстонии добивается разрешения использовать дизтопливо для отопления
ЕС планирует проводить подготовку украинских солдат в одной из соседних с Украиной стран - Боррель
Объем польской помощи Украине за полгода превысил 3,5 млрд евро
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!
Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ