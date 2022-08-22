Мусаев обсудил с германскими фармкомпаниями потенциальные проекты

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями ведущих немецких фармацевтических компаний, прибывших в Баку с двухдневным визитом.
По информации Минздрава, глава ведомства Теймур Мусаев на встрече отметил динамичное развитие отношений в сфере фарминдустрии.
Министр подчеркнул, что в Азербайджане представлены ведущие компании Германии в области фармацевтики и выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.
В свою очередь, представители ведущих фармацевтических компаний Германии выразили заинтересованность в повышении на более высокий уровень сотрудничества с Азербайджаном.
Основной целью двухдневного рабочего визита в Азербайджан является обсуждение текущего состояния сотрудничества и потенциальных возможностей его развития, а также предоставление информации о планируемых региональных проектах.
«В ходе встречи стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в сфере фарминдустрии», - подчеркивает Минздрав.
А.Гусейнова
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