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Здравоохранение 22.08.2022 16:57

Мусаев обсудил с германскими фармкомпаниями потенциальные проекты

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями ведущих немецких фармацевтических компаний, прибывших в Баку с двухдневным визитом.

По информации Минздрава, глава ведомства Теймур Мусаев на встрече отметил динамичное развитие отношений в сфере фарминдустрии.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане представлены ведущие компании Германии в области фармацевтики и выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.

В свою очередь, представители ведущих фармацевтических компаний Германии выразили заинтересованность в повышении на более высокий уровень сотрудничества с Азербайджаном.

Основной целью двухдневного рабочего визита в Азербайджан является обсуждение текущего состояния сотрудничества и потенциальных возможностей его развития, а также предоставление информации о планируемых региональных проектах.

«В ходе встречи стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в сфере фарминдустрии», - подчеркивает Минздрав.

А.Гусейнова

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФАРМАЦЕВТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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