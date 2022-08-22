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Финансы 22.08.2022 17:15

Страховщики Азербайджана за 7 месяцев увеличили премии на 10%, выплаты - сократили на 20%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июле 2022 года составили 580 млн 501,1 тыс. манатов, что на 9,9% больше показателя аналогичного периода 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 438 млн 710,3 тыс. манатов (рост на 20,3%) или 75,6% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 249 млн 15,1 тыс. манатов (рост на 28,5%), по страхованию иному, чем жизнь – 189 млн 695,2 тыс. манатов (рост на 10,9%).

По обязательным видам страхования премии составили 141 млн 790,8 тыс. манатов (спад на 13,3%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали страхованию на дожитие (232 млн 489,7 тыс. манатов), по медицинскому страхованию (81 млн 341,7 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (59 млн 149,7 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 64,3% поступлений страховщиков.

За январь-июль 2022 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 241 млн 128,5 тыс. манатов, что на 19,9% меньше показателя 7 месяцев 2021 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 186 млн 782,8 тыс. манатов (спад на 18,1%) или 77,5% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 132 млн 212,4 тыс. манатов (спад на 25,3%), по страхованию иному, чем жизнь – 54 млн 570,5 тыс. манатов (рост на 6,4%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 54 млн 345,7 тыс. манатов (спад на 25,5%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (50 млн 845,7 тыс. манатов), на дожитие (130 млн 339,9 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (43 млн 343 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 93,1% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-июле 2022 года сократились на 25,5% по сравнению с 7 месяцами 2021 года.

На конец июля в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему премий за 7 месяцев 2022 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 247,668 млн манатов, PASHA Sigorta – 137,463 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 29,5 млн манатов, Qala Sigorta – 26,602 млн манатов и Xalq Sigorta – 22,674 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 79,9% премий страховщиков за отчетный период.

В топ-5 страховщиков по объему выплат за 7 месяцев 2022 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 119,325 млн манатов, PASHA Sigorta – 41,589 млн манатов, Xalq Sigorta – 14,487 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 13,344 млн манатов и «Азерсыгорта» – 13,676 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 83,9% премий страховщиков за полугодие.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам 7 месяцев 2022 года составила 0,8%.

Х.Насирзаде

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


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