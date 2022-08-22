Промышленность Эстонии добивается разрешения использовать дизтопливо для отопления

Эстонские торгово-промышленная палата, Союз производителей стройматериалов, Аграрно-торговая палата, Союз пищевой промышленности и Союз топливных компаний обратились к правительству страны за разрешением использовать дизельное топливо со спецмаркировкой для отопления и в стационарных двигателях до 1 мая 2024 года, то есть в течение двух отопительных периодов.

Как говорится в обращении, текстом которого располагает BNS, для этого потребуется внести поправку в закон о спецмаркировке жидкого топлива. Использование дизеля в стационарном моторе позволило бы предприятиям и в ходе производственного процесса заменять газ дизельным топливом и запускать производственные процессы.

По мнению организаций, изменение закона позволит сильнее мотивировать предпринимателей переходить на жидкотопливные котлы, то есть создавать альтернативное решение на тот случай, если газа не будет хватать на всех потребителей, а сланцевое масло не будет доступным из-за высокого спроса или роста цены.

Предлагается снизить ставку акциза на дизтопливо с нынешних 37,2 евроцента до 2,1 евроцента за литр. По данным организаций, многие ближние страны разрешают использовать дизельное топливо со спецмаркировкой для отопления, например, в Литве и Польше акцизная ставка составляет 2,1 евроцента за литр, в Германии - 4,6, а в Латвии - 6.

Организации отмечают, что поправка к закону также позитивно отразилась бы на предпринимателях, у которых уже имеется жидкотопливный котел. По данным строительного регистра, приблизительно в 4,9 тыс. используемых для предпринимательства зданиях энергоснабжение покрывается с помощью жидкотопливного котла.