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Оборона 22.08.2022 18:38

ВС Азербайджана нейтрализовали 1318 мин на высотах Учдик-Гырхгыз-Сарыбаба в Лачинском районе

Инженерные подразделения ВС Азербайджана с 15 августа обнаружили и обезвредили свыше 1300 противопехотных мин на уточненных позициях в Лачинском районе.

Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минобороны, всего на высотах Учдик-Гырхгыз-Сарыбаба с за указанный период нейтрализовано 1318 противопехотных мин типа ПМН-Е, заложенных незаконными армянскими вооруженными подразделениями. Отмечается, что все нейтрализованные мины - армянского производства, они были произведены в 2021 году.

"В течение августа подразделениями Азербайджанской армии на освобожденных территориях были обнаружено и уничтожены 1275 противопехотных, 16 противотанковых и 281 неразорвавшийся боеприпас. Очищена территория в 1428 гектар", - подчеркнули в ведомстве.

По данным Минобороны, в целом инженерными подразделениями от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 25 760 га территории, освобожденной от оккупации. Обнаружено и уничтожено 7434 единицы противопехотных, 2207 единиц противотанковых и 9911 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ВЫСОТЫ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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