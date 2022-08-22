Президент Алиев выделил 10 млн манатов на премирование спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде в Конье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству молодежи и спорта 10 млн манатов на премирование спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде в Конье (Турция).

Текст соответствующего распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2022 год.

Минмолодежи и спорта поручено в течение 15 дней подготовить и утвердить правила распределения указанных средств и их выделения спортсменам по частям с учетом уровня конкуренции среди спортсменов, степени сложности соревнований, количества медалей за наивысшие результаты, участия в индивидуальных или командных соревнованиях.

Как сообщалось, азербайджанские спортсмены на Исламиаде завоевали 99 медалей.