Президент Алиев выделил 10 млн манатов на премирование спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде в Конье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству молодежи и спорта 10 млн манатов на премирование спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде в Конье (Турция).
Текст соответствующего распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2022 год.
Минмолодежи и спорта поручено в течение 15 дней подготовить и утвердить правила распределения указанных средств и их выделения спортсменам по частям с учетом уровня конкуренции среди спортсменов, степени сложности соревнований, количества медалей за наивысшие результаты, участия в индивидуальных или командных соревнованиях.
Как сообщалось, азербайджанские спортсмены на Исламиаде завоевали 99 медалей.
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