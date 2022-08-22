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Дальнее зарубежье 22.08.2022 20:40

Эрдоган заявил о нацеленности на организацию встречи Зеленского и Путина

Цель Турции заключается в организации переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для решения украинского кризиса, заявил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наша цель - организовать для достижения мира переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

Президент Турции добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для "установления прочного мира на Украине".

На прошлой неделе Эрдоган посетил Украину. После встречи с Зеленским он заявил, что напомнил президенту Украины о готовности, если это будет возможным, провести его встречу с Путиным в Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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