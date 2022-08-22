Нефть вновь дешевеет

Цены на нефть вновь перешли к снижению в ходе торгов в понедельник.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:07 мск в понедельник составляет $95,61 за баррель, что на $1,11 (1,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,32 за баррель, что на $1,45 (1,6%) меньше итогового значения предыдущей сессии.
В центре внимания участников рынка остается ситуация вокруг иранского ядерного соглашения. Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Trading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.
Нефть и другие сырьевые товары дешевеют с июня на фоне растущих опасений по поводу замедления мировой экономики, поскольку центробанки крупнейших стран повышают ключевые ставки в борьбе с ускорением инфляции.
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