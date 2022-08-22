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ТЭК 22.08.2022 20:27

Нефть вновь дешевеет

Цены на нефть вновь перешли к снижению в ходе торгов в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:07 мск в понедельник составляет $95,61 за баррель, что на $1,11 (1,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,32 за баррель, что на $1,45 (1,6%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания участников рынка остается ситуация вокруг иранского ядерного соглашения. Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Trading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.

Нефть и другие сырьевые товары дешевеют с июня на фоне растущих опасений по поводу замедления мировой экономики, поскольку центробанки крупнейших стран повышают ключевые ставки в борьбе с ускорением инфляции.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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