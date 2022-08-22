Ford сократит порядка 3 тыс. рабочих мест в США, Канаде и Индии

Ford MotorCo. сократит порядка 3 тыс. офисных сотрудников и контрактников, чтобы уменьшить расходы в период, когда компания старается переориентировать операции на производство электромобилей.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ, распространенный среди сотрудников Ford в понедельник, компания на этой неделе начнет направлять сотрудникам, подпадающим под сокращения, соответствующие уведомления.
Сокращения коснутся преимущественно работников компании в США, Канаде и Индии. Они затронут примерно 2 тыс. штатных сотрудников и 1 тыс. контрактных позиций.
В июле WSJ сообщала, что Ford планирует сокращение более 4 тыс. сотрудников.
Акции Ford теряют в цене 4,7% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 27%.
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