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Транспорт и связь 22.08.2022 22:51

Ford сократит порядка 3 тыс. рабочих мест в США, Канаде и Индии

Ford MotorCo. сократит порядка 3 тыс. офисных сотрудников и контрактников, чтобы уменьшить расходы в период, когда компания старается переориентировать операции на производство электромобилей.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ, распространенный среди сотрудников Ford в понедельник, компания на этой неделе начнет направлять сотрудникам, подпадающим под сокращения, соответствующие уведомления.

Сокращения коснутся преимущественно работников компании в США, Канаде и Индии. Они затронут примерно 2 тыс. штатных сотрудников и 1 тыс. контрактных позиций.

В июле WSJ сообщала, что Ford планирует сокращение более 4 тыс. сотрудников.

Акции Ford теряют в цене 4,7% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 27%.

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Тэги: США, FORD, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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