США поставит Украине 10 дронов-камикадзе Switchblade 600 в течение месяца

Армия США намерена заключить контракт на поставку 10 беспилотников-камикадзе Switchblade 600 для Украины в течение последующих 30 дней, сообщила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл американскому оборонному изданию Defense News.
Как отмечается в опубликованном в понедельник сообщении, изготовлением дронов будет заниматься компания AeroVironment.
"Привлекательность барражирующих боеприпасов заключается в том, что они могут одновременно обеспечивать разведку и нанесение ударов. И хотя для обнаружения целей российской артиллерии можно использовать менее совершенные беспилотники, российские войска используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы отследить их до своих пилотов и нанести ответный удар", - говорится в статье.
Пентагон уже отправил Украине барражирующие боеприпасы, в том числе несколько вариантов Switchblade 300 меньшего радиуса действия и Phoenix Ghost. По данным производителя, Switchblade 300 весит 2,5кг, может пролететь 10 км и находиться в воздухе 15 мин, а Switchblade 600 весом 54 кг может пролететь 40 км и находиться в воздухе 40 мин.
По словам старшего директора Центра военной и политической мощи Фонда защиты демократии Брэдли Боумена, большие дальность полета и полезная нагрузка Switchblade 600 помогут атаковать бронированную самоходную артиллерию. "У них (со Switchblade 300 – ИФ) одно и то же название, но это совершенно разные системы с очень разными наборами целей — и обе они будут невероятно полезны украинским силам сейчас и в ближайшие недели", - сказал он.
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