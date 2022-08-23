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Трамп потребовал назначить специального эксперта для изучения изъятых у него документов

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск с требованием назначить специального эксперта для рассмотрения материалов, изъятых во время обыска ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго, сообщают американские СМИ.

Как пишет портал Axios, экс-президент просит федеральный суд запретить ФБР изучать изъятые документы до тех пор, пока не будет назначен специальный эксперт.

Трамп также просит суд потребовать от правительства предоставить более подробную опись изъятых материалов и вернуть любые предметы, которые не подпадают под действие ордера на обыск.

Как сообщалось, имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты ФБР. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он якобы хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.

Ордер на обыск был подписан 5 августа федеральным судьей. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились также те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.

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Тэги: США, ТРАМП, ДОКУМЕНТЫ, ЭКСПЕРТ


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