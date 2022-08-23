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АПК 23.08.2022 09:51

Минсельхоз Казахстана ожидает урожай зерновых в 2022 г. на уровне 18,3 млн тонн - глава ведомства

Аграрии Казахстана намерены собрать в 2022 году 18,3 млн тонн зерновых, сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

"Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы более 13,4 млн тонн", - сказал он на заседании правительства во вторник.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщал, что в текущем году объем валового сбора зерновых ожидается на среднегодовом уровне 18-19 млн тонн.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в Казахстане в 2021 году превысил 16,4 млн тонн против 20,06 млн тонн в 2020 году (снижение на 18,2%). Сокращение было связано с засухой в ряде регионов страны.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕРНО, СБОР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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