Минсельхоз Казахстана ожидает урожай зерновых в 2022 г. на уровне 18,3 млн тонн - глава ведомства

Аграрии Казахстана намерены собрать в 2022 году 18,3 млн тонн зерновых, сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

"Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы более 13,4 млн тонн", - сказал он на заседании правительства во вторник.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщал, что в текущем году объем валового сбора зерновых ожидается на среднегодовом уровне 18-19 млн тонн.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в Казахстане в 2021 году превысил 16,4 млн тонн против 20,06 млн тонн в 2020 году (снижение на 18,2%). Сокращение было связано с засухой в ряде регионов страны.