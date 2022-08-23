Нефть дорожает на опасениях сокращения добычи ОПЕК+

Цены на нефть умеренно растут утром во вторник на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности на нефтяном рынке.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $97 за баррель, что на $0,52 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 24 цента, до $96,48 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,93 за баррель, что на $0,57 (0,63%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию предыдущей сессии стоимость WTI снизилась на 54 цента, до $90,23 за баррель.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.
"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.
Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".
Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.
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