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ТЭК 23.08.2022 09:25

Нефть дорожает на опасениях сокращения добычи ОПЕК+

Цены на нефть умеренно растут утром во вторник на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности на нефтяном рынке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $97 за баррель, что на $0,52 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 24 цента, до $96,48 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,93 за баррель, что на $0,57 (0,63%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию предыдущей сессии стоимость WTI снизилась на 54 цента, до $90,23 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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