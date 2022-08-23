Число случаев COVID-19 в мире превысило 596 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 596 млн 751 тыс. 677, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 455 тыс. 111 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 93 млн 623 тыс. 893 и 1 млн 40 тыс. 898.
Индия - 44 млн 357 тыс. 546 и 527 тыс. 416.
Бразилия - 34 млн 284 тыс. 864 и 682 тыс. 549.
Франция 34 млн 573 тыс. 992 и 154 тыс. 657.
Германия - 31 млн 868 тыс. 639 и 146 тыс. 650.
Великобритания - 23 млн 675 тыс. 741 и 187 тыс. 731.
Италия - 21 млн 660 тыс. 885 и 174 тыс. 797.
Южная Корея - 22 млн 449 тыс. 475 и 26 тыс. 161.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 830,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 164, Франции - 2 тыс. 342, Германии - 1 тыс. 738, Великобритании - 2 тыс. 724, Италии - 2,9 тыс., Южной Корее - 509. Сведения по США отсутствуют.
За время пандемии в мире сделали 12 млрд 75 млн 963 тыс. 46 инъекций вакцин против COVID-19.
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