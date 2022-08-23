Байден за 19 месяцев президентства отдыхал больше, чем Трамп, Обама и Буш-младший за аналогичный период

Президент США Джо Байден за 19 месяцев работы на посту американского лидера провел на отдыхе больше времени, чем его предшественники, сообщает издание New York Post.
"С момента вступления в Белый дом в январе 2021 года количество дней, которые он провел в штате Делавэр, достигло 150", - пишет издание, подчеркивая, что это "неофициальные подсчеты".
При этом национальный комитет республиканской партии сообщил в твиттере, что, согласно подсчетам республиканцев, Байден после вступления в должность отдыхал 228 дней.
"Сегодня 93-й день отдыха Джо Байдена в этом году. С момента вступления в должность Байден провел на каникулах 228 дней", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание New York Post, 45-й президент Дональд Трамп в первые 19 месяцев "провел в общей сложности 132 дня" на отдыхе, 44-й лидер США Барак Обама - 38 дней, а количество отпускных дней у 43-го президента Джорджа Буша-младшего составило 100 дней.
"Байден находится в отпуске почти весь август, в то время как американцы вынуждены отменять свои летние поездки из-за исторической инфляции, спада в экономике и высоких цен на бензин. Байден должен прекратить летать с пляжа на пляж и сосредоточиться на урегулировании кризисов, которые он создал", - приводит издание слова пресс-секретаря нацкомитета республиканской партии Эммы Вон.
Байден 10 августа отправился в отпуск в штат Южная Каролина в особняк на берегу океана, 16 августа вернулся на один день в Белый дом, чтобы подписать закон о борьбе с инфляцией, а затем направился в свою резиденцию в штат Делавэр, где пробудет до среды, 24 августа.
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