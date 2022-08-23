Американская администрация может скрывать истинный масштаб оружейных поставок Украине - Politico

В Вашингтоне все более активно распространяется непроверенная информация о том, что США поставили Украине больше оружия, чем администрация объявила публично, сообщило издание Politico.
В качестве подтверждения газета пишет: "В пятницу высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США в течение некоторого времени тайно поставляли украинцам высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, используемые для наведения на радарные системы".
"Когда мы впервые объявили о первоначальном предоставлении ракет HARM, то мы не характеризовали их конкретно. Мы заявили, что предоставляем противорадиолокационные возможности", - цитирует Politico чиновника.
Газете удалось ознакомиться с документом, отправленным администрацией законодателям, в котором перечисляется то, что было в последнем пакете помощи Киеву на сумму $775 млн, о котором было объявлено на прошлой неделе. В документе, в частности, говорится, что то, что реально идет на Украину, "не ограничивается" представленным списком.
Так, издание отмечает, ссылаясь на информированные источники, что в объявленном списке поставок отсутствовало упоминание о высокоточных боеприпасах Excalibur.
Газета не исключает, что США также могли "тайно отправить на Украину армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS)".
"Если это правда - а это не известно точно - то это будет противоречить тому, что администрация заявила публично", - говорится в публикации.
Politico напоминает, что в июле советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на Аспенском форуме по безопасности, что отправка этих ракет чревата развязыванием третьей мировой войны.
Как сообщалось, Пентагон 19 августа объявил о дополнительных поставках вооружения Украине на сумму в $775 млн. В частности, в новый пакет помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц, 1 тыс. единиц переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 1 тыс. ракет для противотанковых ракетных комплексов TOW.
США также намерены передать Киеву противорадиолокационные ракеты, 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, 40 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, джипы Humvee, защищенные системы связи, взрывчатку, приборы ночного видения, тепловизоры, оптические приборы и лазерные дальномеры.
Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, с учетом этого пакета помощи нынешняя американская администрация с приходом к власти президента Джо Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд.
Упрощены визовые процедуры для иностранцев, желающих посетить Азербайджан в период проведения ЧМ по футболу в Катаре
ВС Азербайджана нейтрализовали 1318 мин на высотах Учдик-Гырхгыз-Сарыбаба в Лачинском районе
Сербия сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана
KREDAQRO планирует привлечь 1 млн манатов через выпуск облигаций
Unibank увеличил в I полугодии штат почти на 13%
Госагентство ОМС отбирает аудитора финотчетности за 2021 год
Байден за 19 месяцев президентства отдыхал больше, чем Трамп, Обама и Буш-младший за аналогичный период
Число случаев COVID-19 в мире превысило 596 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев выделил 10 млн манатов на премирование спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты на Исламиаде в Конье
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
ГАТ провело медиатур в заповедник «Басгал»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
«Nar» едет на встречу со своими абонентами в Губе и Мингячевире!
Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ