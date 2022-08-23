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Дальнее зарубежье 23.08.2022 11:18

В Эстонии не планируют лишать проживающих в стране граждан РФ права голоса на муниципальных выборах

Проживающие в Эстонии граждане Российской Федерации не будут лишены права голоса на муниципальных выборах, заявила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

"Действующее правительство не планирует вносить поправки в закон, которые оставили бы право голоса на местных выборах только гражданам Эстонии", - сообщила Каллас во вторник газете Postimees.

"Мы долго обсуждали этот вопрос во время коалиционных переговоров, но не смогли прийти к соглашению, поэтому в нынешней коалиции этого не произойдет. Одно дело, если такого права нет с самого начала, как в Латвии, или если оно есть, но его отбирают", - отметила она.

Издание отмечает, что граждане третьих стран не имеют права голосовать на местных выборах в 13 государствах ЕС, в том числе в Латвии, где доля граждан третьих стран среди всего населения выше, чем в Эстонии.

Вопрос о лишении проживающих в Эстонии граждан РФ права голосовать на местных выборах неоднократно поднимался парламентскими партиями национал-радикального толка.

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