Долларизация по вкладам и депозитам в Азербайджане по итогам I полугодия составила 46% - ЦБ

Уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане на конец первого полугодия 2022 года оценивается в 46%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
На конец 2021 года этот показатель составлял 45,4%. По итогам первого квартала 2022 года этот показатель составлял 46,4%.
По данным ЦБ, на конец июня 2022 года доля депозитов юрлиц в инвалюте составила 54,4% (на конец 2021 года - 52,2%).
По вкладам физических лиц в инвалюте в январе-июне текущего года уровень долларизации составил 40,2% (на конец 2021 года – 41%).
ЦБ отмечает, что в первом полугодии 2022 года уровень долларизации по вкладам домашних хозяйств (без учета вкладов физических лиц-нерезидентов) снизилась на 3 процентных пункта – до 38%.
Как сообщалось ранее, доля вкладов и депозитов в инвалюте в 2021 году снизилась на 2,8 п.п. – до 45,4%.
На 30 июня 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составил 32 млрд 417,1 млн манатов, что на 11,7% больше показателя на конец 2021 года. При этом вклады физических лиц оцениваются в 10 млрд 596,2 млн манатов (рост на 14,6%).
Р.Ахмедов
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